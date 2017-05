Umberto Eco moriva un anno (e un giorno) fa, l’omaggio di Storie

Eco e la fine del Novecento ● “Il nome della rosa” fra gotico e pop ● Il rapporto con la sua Alessandria nei ricordi compaesani di Roberto Cotroneo ● Il senso del labirinto da Borges a Calvino fino a Eco ● La vitalità del divulgatore: la storia della filosofia per tutti (o quasi) ● Il rapporto col crepuscolo della letteratura di fine millennio ● Eco il best seller all’italiana, un’analisi critica di Fausto Colombo ● Come interpretare la tecnologia (e addomesticarla)…