La guerra che non si dimentica. Le bombe su Pistoia e il ministro plenipotenziario del… Siam

Seconda guerra mondiale: dall’ottobre del ’43 Pistoia viene bombardata più volte e sostanzialmente svuotata dagli sfollamenti in campagna. Il Comando di Kesselring è a Monsummano Terme, prima di essere trasferito sugli appennini a Maresca. I tedeschi contendono agli alleati ogni paese, ogni frazione, metro per metro. Lì, fra le campagne pistoiesi ci sono nazisti asserragliati a Villa Rospignosi ma Villa De’ Rossi ospita una famiglia di sfollati. Solo che il conte De’ Rossi non è un tipo come gli altri…