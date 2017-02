Siamo a Bologna in pieno 1977: Radio Alice trasmette da una soffitta la “comunicazione liberata” dell’ala creativa del “movimento”. Il microfono è aperto a tutti: artisti, dissenzienti, gente comune e appassionata. Per esempio, “le 7 femministe e un San Bernardo” di Via delle Belle Arti e tanti “studelinquenti”…