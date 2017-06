Stefano Milioni, la metropoli è un cappio al collo

Trittico di fine millennio, poesie per strada, fra luce – tanta – e qualche ombra. Quando il melting pot era un crogiolo pieno di promesse libertarie. E la classe media ancora in vita, ancora in tempo per chiedersi se il posto fisso è una sventura. Sprazzi di un’epoca meno allarmata in cui i viaggi, la tv e la tensione esistenziale erano comunque un’altra cosa. Qui c’è tutto questo in versi, ed è come un rap lucido e disarmante…