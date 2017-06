Simon Rodia: l’unico italiano sulla copertina di Sgt. Pepper è un muratore

Nel cinquantennale dell’album chiave della musica rock, “Sgt.Pepper” dei Beatles, Ivan Tedeschi racconta dell’unico italiano presente sulla celeberrima copertina dell’album (accanto a Bob Dylan): Sabato “Simon” Rodia. Irpino di Serino, in origine minatore e piastrellista, divenne noto in America per un’opera architettonica maestosa e infantile che porta il suo nome, “Simon Rodia Watts Towers”…