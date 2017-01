Morrissey: viaggio al termine di un (repressivo) college inglese

In Morrissey non c’era indulgenza alcuna quando ha scritto il testo di “The Headmaster Ritual” per “Meat Is Murder”. C’era la sua rabbia di ex studente, metà attivista, metà poeta che sbraitava versi contro la violenza del preside (“invidioso della gioventù”) e del corpo insegnante (“porci senza spina dorsale”) in un certo tipo di scuole inglesi…