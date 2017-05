Come fu che Pino Daniele (e la sua band) riuscirono a salvare il rock italiano alla fine dei nostri caotici anni settanta

In memoria di Rino Zurzolo, bassista emerito della storica band di Pino Daniele, morto due giorni fa a Napoli. Aveva 59 anni. Quando la musica dal vivo era quasi una chimera per chi voleva tornare a casa sano e salvo, Pino Daniele e la sua band furono una liberazione. Le loro tournée portarono da noi lo spirito on the road del rock, ricorda Gianluca Bassi…