Perché Bob Dylan non voleva ballare l’Ultimo Valzer ● L’eredità di Pete Seeger ● La riverenza di Patti Smith ● Il rapporto con la Band ● Bob e un vecchio autoritratto ● Dylan canta per Joel e Ethan Coen ● I croati contro Bob: indagato per ingiuria e incitamento all’odio ● Bob Dylan pittore: “I suoi quadri non sono capolavori ma sta migliorando” ● Il tormentone del Premio Nobel