A Poggio Bustone: le radici e le visioni di Lucio Battisti

Poggio Bustone è dove Battisti è nato e dove sempre è tornato. L’ultima volta proprio poche settimane prima di morire. Avrebbe voluto far ristrutturare la casa di famiglia in via Roma 40 ma non ha fatto in tempo. Qui Battisti ci veniva apposta da Roma per comprare l’olio e le rosette caserecce. Giulia Borioni c’è stata per capire cosa è rimasto del genio battistiano fra la sua gente, a cominciare dalla signora Anita e i vecchietti del bar Francescano…