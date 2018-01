La televisione, il capo indiano e Pasolini: dalla libertà mancante all’identità mancata

Guillame Chenevière, già direttore della televisione della Svizzera Romanda, fa visita a una riserva indiana nel Nuovo Messico: smaltiti i convenevoli, gli scappa una bella domanda. Chiede al vecchio capo indiano che cosa caratterizza l’identità del suo popolo. Il vecchio lo guarda in faccia e dopo una lunga pausa gli risponde: “Non abbiamo un’identità, non abbiamo una televisione”.

Ora sociologi, filosofi e altri studiosi potranno allibire di fronte a una così brutale semplificazione della natura di un popolo. Eppure è coerente con l’evoluzione (o degenerazione) culturale contemporanea. Se così fosse, se il capo indiano avesse ragione, noi che di televisioni ne abbiamo fin troppe, avremmo troppe identità. O addirittura peggio, una superidentità che forse turberebbe lo stesso Freud. Quando poi, si sa, il nostro popolo di imperterriti guelfi e ghibellini si diletta in una schizofrenica arte di arrangiarsi che in fondo rifiuta il concetto stesso di identità.

In fondo, e non per caso, aveva ancora una volta ragione Pasolini quando guardava “alla” televisione con forte scetticismo identitario, uno strumento manipolatorio sistematicamente indifferente alle sfumature antropologiche di un popolo intero, e parliamo di mezzo secolo fa: “Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere: come (con dolore) l’aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l’anima del popolo italiano; il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione) non solo l’ha scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata per sempre”.

Tanto vale ammetterlo: una, nessuna, centomila televisioni non farebbero la nostra identità. La terra di Fregoli è ancora quella nepotista, percorsa da faide che allontanano la messa a fuoco della presunta italianità. E molti di noi si rassegnano al trasformismo senza nemmeno rendersene conto. Augh, anzi sigh…

(Vanni Portella)