Egitto: la primavera araba è già finita?

Come ha scritto Azzurra Meringolo nel suo “I Ragazzi di Piazza Tahrir”, “si spera di dare voce e rappresentanza alle forze più innovative e ai giovani. Dopo tanti anni di ‘stabilità autoritaria’, ciò andrebbe anche a vantaggio delle minoranze di ogni tipo e consentirebbe al sistema politico di evolvere in modo più aperto e dinamico”. Vediamo, allora, come tutto ha avuto inizio…