Storie di Stephen King: “Niente mi fa più paura di una presidenza Trump”

“Shining” è un romanzo morale, non moralista, e per ben 9 ragioni ● “L’inferno vero ti avvolge lento e imperterrito, in casa”. Storia segreta di Dolores Claiborne, governante a vita ● “Revival”, quando l’horror esplode nella provincia americana anni ’60 tutta sesso, droga & rock’n’roll ● Il tour europeo di King of Horror ● Stephen King, John Mellencamp e T-Bone Burnett: il musical ● Fra il prequel e il sequel di “Shining” ● La passione per il rock di Jamie Morton…