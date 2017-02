Philip Roth: sconfiggere Edipo nel nome del padre (e del figlio)

Roth consegna alla Letteratura la figura di un “tough Jew” – Herman Roth, suo padre, un ebreo “tosto” che lavora sodo per la famiglia. La sua vita rispettabile viene strappata all’oblio dalla scrittura del figlio Philip. Nero su bianco in varie forme più o meno mascherate. Questo consentirà al figlio di risolvere il proprio conflitto edipico (a differenza dell’“Edipo relitto” del Woody Allen di “New York Stories”, per esempio) trionfando infine sul padre onorato e diletto grazie alla straordinaria potenza della sua “arte parolaia”…