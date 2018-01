Joyce Carol Oates: “Perché la scrittura di Alice Munro si sa nascondere”

Nel 1974 Alice Munro pubblica la sua terza raccolta, “Something I’ve Been Meaning to Tell You”. Joyce Carol Oates ne scrive elogiando i racconti. In Italia lo stesso libro esce nel 2016 e si intitola, beffardamente, “Una cosa che volevo dirti da un po’”. Alla loro prima apparizione, le storie della collega canadese furono giudicate come oggi. Lodi alla tecnica “invisibile” e alla profonda conoscenza dei sentimenti umani…