“Il nome della Rosa” e il prodigio della lettura a più livelli

Fausto Colombo si è sempre occupato di innovazione tecnologica e storia dei mezzi di comunicazione, non può resistere a Corto Maltese, ha ragionato sulla “cultura sottile”

come superamento dei concetti di cultura alta e bassa e si fa guidare dall’umile adagio di Roland Barthes: “Nessun potere, un po’ di sapere, e quanto più sapore possibile”. Qui racconta come e perché il successo internazionale de “Il nome della rosa” non sia un fatto isolato né eccezionale nella storia culturale dell’Italia.