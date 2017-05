Hemingway: “Tutto quello che ho scritto l’ha perso mia moglie alla Gare de Lyon”

Gran parte dei manoscritti di Hemingway furono perduti dalla moglie Liz alla Gare de Lyon a Parigi. Per lo scrittore fu un trauma giacché per scrivere non si faceva pregare mentre odiava interviste e premiazioni. “Hemingway Reads” è un eccezione, si tratta dell’unica incisione esistente della sua voce. C’è il suo discorso per il Nobel, considerazioni sul romanzo poesie fra le quali, “In Harry’s Bar in Venice”…