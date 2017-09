Che fine fanno i manoscritti originali o inediti di uno scrittore? L’esempio di John Le Carré

Al di là della più o meno sana eredità letteraria di uno scrittore, intesa come influenza su lettori e su altri scrittori, c’è l’eredità materiale. Quella che resta ammassata in polverosissime mansarde ed è fatta di manoscritti incompleti o inediti, bozze d’autore, giornali, lettere, appunti, fotografie o diari privati. Un patrimonio che spesso ha aizzato la bramosia di fondazioni, collezionisti o familiari. In certi casi, però, la previdenza degli scrittori stessi ha sottratto il proprio lavoro alle avide mani di eredi ed editori. Il testamento letterario di Le Carré è un esempio…