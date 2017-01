T’accoltello per magia: storia romantica e spaventosa di un accoltellato seriale

A San Giovanni in Fiore era “il gigante”, per via della sua statura; Antonio Tangaro, professione “mannise” (taglialegna), era emigrato in Argentina nella primavera del 1922, lì conobbe Irene Gilas, figlia di curandero, cioè figlia di un mago. Comincia così l’incredibile avventura che segnò il resto della vita di Tangaro e fece scalpore sulla stampa dell’epoca…