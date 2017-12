I genitori di Charlie Brown? Sono come quelli di Qui, Quo e Qua

Chi ha avuto la fortuna di trascorrere la propria infanzia in un periodo in cui gli adattamenti a cartoni delle strisce di Peanuts venivano trasmessi in TV ricorderà sicuramente lo strano modo di esprimersi adottato dagli adulti le rare volte in cui era necessaria la loro presenza sulla scena: le loro voci fuori campo erano sostituite dal buffo suono di una trombetta e rese di conseguenza incomprensibili per il pubblico.