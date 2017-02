Il femore elettorale: quando la vicesindaca di Roma decise di benedire i “Nonni d’Estate” con le tonsille di Lando Fiorini

(Franca Restaldo) – Belviso dice al microfono quant’è bella la ‘loro’ salute. Dice che ce l’ha a cuore. La telecamera la riprende, lei si scusa, s’interrompe a salutare, risponde, dispensa strette di mano, “dottoressa Sveva che Dio la benedica”, “ammazza che linea, assessò”, “auguri, auguri ancora”. È un giorno di luglio di mezza settimana e a villa Borghese sta calando tiepida la luce della sera. La neo-vicesindaco è alla sua prima uscita pubblica. C’è una decina di WC prefabbricati dritti uno accanto all’altro come flaconi d’aerosol. Ma ecco il palco: è vuoto! Aspetta qualcuno! Ai tavoli c’è chi gioca a carte, sono in molti. Nell’aria fragranze fruttate e un odore acre che ogni tanto fa capolino. Oh, vedi chi viene, una trentina di teste appena sbarcate da Trionfale in corriera per unirsi alla serata. Dora voleva salire anche lei un’oretta fa, alla fermata vicino al Forte. Luisa e Alfonso hanno tanto insistito che si presentasse: “Qualche posto avanza sempre, qualcheduno che je prende un colpo…” L’organizzatrice fruga la sua lista: “Dora… Dora… Lei non è segnata, mi dispiace. Faccio bene il mio lavoro e se non c’è non c’è”. Nella mente di Dora scorrono i ricordi di quando girava il mondo col marito concertista. Dov’era quella volta a New York? All’albergo di Leona Elms, Ems qualcosa, ora non ricorda, volitiva ex di un miliardario. Comunque lei era riverita e accompagnata in ogni dove. Alfonso la scuote, “Vieni su che c’è posto”. Fa un gradino, poi l’altro quando sente due mani che la afferrano per le spalle e la strattonano giù mentre la voce di prima grida: “Ma che fa! Ancora lei, le ho detto che non può salire!” A villa Borghese adesso è scesa la notte. I nonni d’Estate 2011 hanno mangiato, ruttato e pisciato a volontà e sul palco si accendono le luci. È l’ora di Lando Fiorini.



