► PAOLO VILLAGGIO: IL PIÙ COMICO DEI NOSTRI LETTERATI

Non si prendeva sul serio, Villaggio, persino nell’ultima stagione della sua vita “moderatamente” spettacolare (avrebbe detto lui con la sua avverbiale asprezza) si offriva come uno scettico. Un ateo con argomenti, una mente dotta e spericolata impigrita fin da subito dalla contemplazione del suo mare genovese.

Dopo fulminanti esordi televisivi e una carriera letteraria parallela, in Fantozzi aveva trovato il compimento della sua lettura dell’uomo contemporaneo: alienato, un po’ vigliacco, omologato fino alla sfinimento del grottesco, un Oblomov costretto ad agire in nome di valori ferrei ma per lui sostanzialmente ignoti (dalla famiglia al lavoro fino alla paternità). Eppure, in quelle pagine (e dopo in quei film) su questo travet che s’era mosso dal Fracchia televisivo, si riconoscevano il cinismo di Gogol, la messa in scena di Čechov, l’essenzialità di gag in debito con le vecchie comiche.

Dei suoi libri, paradossalmente, si è parlato poco. Li per lì spiazzarono la critica letteraria ma poi il travolgente successo cinematografico ne ha diradato la dignità artistica, come accade per certi fumetti ingegnosi poi rimessi in riga dai codici dello spettacolo di massa. Ma i libri, i primi libri su Fantozzi, hanno aggiornato con una caterva di neologismi il vocabolario piuttosto ingessato dell’Italia post-sessantottina (basterebbe leggere alcuni testi sacri dell’epoca per registrarne oggi il cocente invecchiamento).

Ma Fantozzi no, l’universalità tapina della sua figura non aveva su pagina il corredo ambientale delle anime morte gogoliane, forse neppure l’inclinazione corale e morale del primo Turgenev, eppure il Villaggio che aveva vinto il premio Gogol come “miglior scrittore in cirillico” a cotanti modelli aggiungeva il disincanto ligure, quella erudita passione per le partenze da fermo, per un mondo potenziale e nemmeno deliberatamente ambito e infine uno sguardo meno pietoso del suo amico De André verso marginali e sciupavita.

Il suo inesausto sfottimento dell’italia industriale e democristiana ci ha abituati alla libertà certo più di ore di educazione civica meno istruttive delle risate che lui ci ha regalato nei panni di uno sconfitto. Non sempre la nostra sbrindellata e rancorosa intellighenzia ha riconosciuto i suoi meriti, d’altra parte era spassosamente ricambiata dalla sua bocciatura: “Oggi gli intellettuali – ha detto qualche tempo fa – quelli che leggono gli editoriali sui grandi giornali, che parlano di cose saccenti, lo fanno per dieci minuti, ma si capisce che non gliene importa nulla. Poi arriva uno che dice: hai visto ieri Totti? Basta… è finita la serata: si parla solo di Totti”. È morto a Roma, aveva 84 anni.