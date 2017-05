Whit Stillman, l’anima del rampollo newyorkese è marcia e naturalmente classista

In comodi salotti newyorkesi, i bamboccioni di una borghesia decadente ma non decaduta, straparlano di politica, letteratura e filosofia (di classe). Come se l’educazione upperclass abbia corrotto la loro giovinezza. Whit Stillman li mette in mostra sfidando la pazienza dello spettatore, e di Giulia Borioni, che non possono che detestare questa gioventù verbosa e classista della Manhattan bene…