Solo Eric Rohmer sapeva filmare le assenze

Rohmer mette alla prova i personaggi in situazioni in cui un vuoto (logistico: la vacanza; o contingente: il caso) sollecita un cambiamento o la rottura di un equilibrio. Il che non significa azione ma introspezione. Succede alla Pauline di “Pauline alla spiaggia”, al Gaspard di “Racconto d’estate” e alla Delphine de “Il raggio verde”…