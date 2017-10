Non ci resta che innamorarci come stronzi: ecco il mondo spietato di Eric Rochant

Nel 1989, “Un mondo senza pietà” ha rivelato il talento di Eric Rochant. Il suo debutto ritrae senza indulgenza una generazione “che non crede in niente, non ha nessuna illusione, non ha ideologie”. Ne è protagonista persuasivo il figlio d’arte Hippolyte Girardot, nel film Hippo che è persino romantico nel suo sbando: “Non siamo sulla terra per stare bene: non ci resta che innamorarci come stronzi. Il peggio di tutto”. Per l’Hippo innamorato il “peggio” si chiama Nathalie.