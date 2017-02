Mario, Carlo Verdone e quel cafone di un futurista

Accademico e studioso di cinema, Mario Verdone era anche esperto di futurismo (aveva conosciuto di persona Marinetti) e ogni volta che si trovava alle prese con un saggio in merito, agli occhi del figlio Carlo, il palloso – e meticoloso – era lui. Al punto che Carlo decide di fare al padre uno scherzo telefonico in cui l’ironia mette in crisi la cultura insinuando il dubbio di un errore, di un’imperdonabile lacuna. Un faccia a faccia tra erudizione e dissacrazione…