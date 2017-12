Dopo “Viaggio a Kandahar”, la BIM ha reso titolare il regista iraniano Mohsen Makhmalbaf di un “Viaggio in India” in cui ci si interroga, come in fondo l’uomo fa da sempre, sull’importanza (e la tracotanza) delle religioni. Un film in cui miti e credenze diverse servono a spiegare la miserabilità del mondo e a indicare una strada per la sopportazione…