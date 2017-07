Diane Keaton e Woody Allen, l’amore sta conficcato nelle parole (e a Manhattan)

Una storia d’amore e un grande sodalizio artistico, cosa chiedere di più ai sentimenti? Innamorati e complici, Diane e Woody sono solo un ragazzo e una ragazza come tanti che sul far di una sera d’estate stanno seduti sui gradini di un museo imponente a ridere, dire le solite cose, fantasticare sui lussuosi attici prospicienti la avenue e tenersi per mano in un tenero amarcord newyorkese…