L’Appropriation Art e la sfida di Richard Prince a Patrick Cariou

In termini artistici, l’appropriazione consiste nell’incorporare, mantenendoli riconoscibili, oggetti o immagini preesistenti in una nuova opera. Lo facevano già Picasso o Braque inserendo ritagli di giornale nei loro collage, ma fu Duchamp a consacrare questa pratica con i ready-made, aprendo la strada alle “repliche” dei surrealisti, della pop-art e poi di cultori del citazionismo come Sherrie Levine e Jeff Koons che con le loro opere si sono esposti più di una volta ad accuse di violazione di copyright e plagio. La querelle tra Richard Prince e Patrick Cariou in occasione della mostra del primo alla Gagosian Gallery di New York (era il 2007), è dunque solo uno di una lunga serie di casi che, dibattendo su quale sia il limite del diritto d’autore nell’arte, non fanno che interrogarsi sulla natura stessa dell’arte.