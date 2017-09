La Street Art è politica. Il Guerrilla Marketing per Barack Obama

Storia felice di un successo inatteso. Così si può riassumere la vicenda di Shepard Farey, il diabolico designer ideatore del poster che è diventato il simbolo della campagna presidenziale di Barack Obama del 2008. Cominciata come Guerrilla Marketing, l’iniziativa di Farey è stata poi appoggiata dall’entourage dell’allora senatore ed è dilagata, portando con sé un successo planetario ma anche qualche rogna per lo street artist che avrebbe costruito il poster utilizzando senza permesso uno scatto non suo…