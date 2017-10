La “Sant’Anna” di Leonardo e il rovello della copia nel mondo dell’arte

Non c’è dubbio: copiare è un’arte. Ma a che serve la copia nel mondo dell’arte? In linea di massima a saziare tre tipologie di fame: quella delle budella, quella del mercato e quella di conoscenza. Il caso della Sant’Anna di Leonardo è emblematico di quest’ultimo appetito. Le numerose “versioni d’atelier” così come le “copie d’epoca” attribuite ad altri pittori testimoniano infatti la ricerca ossessiva di perfezione e rinnovamento culminata nell’opera finale. Un percorso che ci suggerisce come Leonardo fosse già anche un grande artista concettuale, per cui l’idea e l’innovazione sono il cruccio del maestro, la realizzazione e la riproduzione quello degli allievi…