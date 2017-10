Benvenuti a Shenzhen in Cina, il villaggio dei copisti

Nella città cantonese, c’è un villaggio in cui non si contano le gallerie, gli atelier, le botteghe dei corniciai e i negozi di materiali per artisti. Tutto è finalizzato alla creazione e alla vendita giornaliera di centinaia di “copie” di dipinti dei grandi maestri. Partono, per lo più, verso i mercati occidentali, destinate alle pareti di camere d’albergo, ristoranti e uffici.